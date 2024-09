Napoli, è in malattia ma gioca a calcio: per la Cassazione "il licenziamento è legittimo"

Marcello D'Aponte, difensore della società, come si legge nel comunicato stampa, ha espresso "soddisfazione per la decisione della Corte", sottolineando che la stessa "conferma la validità delle scelte aziendali in materia di licenziamenti disciplinari e la proporzionalità della sanzione del licenziamento in casi di grave violazione del vincolo fiduciario".