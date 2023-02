Firenze, in congedo per malattia ma erano alla partita: condannati 2 militari

Malattie inesistenti

I due imputati, uno di Napoli e l'altro di Cava, furono accusati di aver fornito certificazioni mediche indicando malattie inesistenti, secondo quanto racconta "Il Mattino" di Napoli. Nei ricorsi la difesa sosteneva che le patologie indicate erano preesistenti e dipendevano in parte da motivi di servizio. E garantiva che non c'erano stati problemi con i turni, dal momento che erano già state previste le sostituzioni necessarie. Dall'altra parte, c'erano stati il riscontro dei biglietti acquistati per la partita e l'analisi dei filmati delle telecamere allo stadio, che attestava senza ombra di dubbio la presenza sugli spalti dei due militari in congedo sanitario.