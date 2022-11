Sicilia, un'insegnante riceve pensione e stipendio per 12 anni: danno erariale di 72 mila euro

Per la Corte dei Conti il doppio emolumento, causato da un errore della dirigenza scolastica, ha causato un danno erariale di 72 mila euro. La docente è morta nel 2019 e fino all'anno prima ha ricevuto somme non dovute. Intentata un'azione di recupero nei confronti degli eredi.

La professoressa era andata in pensione nel 2006 ma il documento (il cosiddetto modello D) che serviva a comunicare agli organi competenti che non avrebbe più esercitato il mestiere d'insegnante è rimasto in un cassetto, mai spedito dall'istituto scolastico Giovanni Paolo I di Belpasso (Ct). Ad accertarlo le fiamme gialle.

Errore della dirigenza scolastica - Secondo i giudici sarebbe stato dovere della dirigente scolastica accertarsi della trasmissione del documento. Per tale ragione la sua responsabilità non è stata attenuata dalla circostanza che nel periodo interessato era in congedo ed era stata sostituita. Processata con rito abbreviato, la dirigente ha pagato la somma di quasi 11 mila euro. L’altra responsabile dell'accaduto, la dirigente amministrativa, è stata condannata a risarcire la somma di 18 mila euro.

Chiamati in causa gli eredi - La Ragioneria dello Stato ha iniziato un’azione di recupero nei confronti degli eredi ma potrebbe essere troppo tardi, considerando i tempi della prescrizione.