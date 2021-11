Madre e figlio fuggono a Panama con 75mila euro pensione non dovuta

Una donna di 82 anni residente in provincia di Ancona sarebbe fuggita a Panama, insieme al figlio 60enne, dopo aver intascato quasi 75mila euro di pensione del marito deceduto. Secondo la Procura di Ancona, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia dell'Inps, entrambi avrebbero omesso di registrare la morte dell'uomo, appropriandosi di 14 mensilità e mezzo non dovute. Ora rischiano di finire a processo per truffa ai danni dello Stato.