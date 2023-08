In fuga dall'Italia il finto chirurgo con la terza media: è caccia in tutto il mondo

E adesso il veneziano Matteo Politi è ricercato dalla polizia di mezzo mondo. Di recente sarebbe stato avvistato a Hong Kong. L'uomo, che si presentava come il "dottore dei vip" laureatosi nelle migliori università del mondo, in realtà non sarebbe mai andato oltre la terza media. Avrebbe preso in cura centinaia di persone senza avere i titoli per poterlo fare.

La condanna nel 2010 Tredici anni fa, il sedicente chirurgo era riuscito a ingannare i dirigenti di 6 strutture sanitarie in quattro regioni e ad aprire un centro estetico assumendo di fatto, l'identità di un vero medico quasi omonimo, Luigi Vincenzo Matteo Politi, risultato estraneo alla vicenda. Aveva operato al Policlinico e all'ospedale di Borgo Trento a Verona dove nessuno si era accorto della totale assenza di titoli, nonostante il finto medico millantasse studi negli Usa, esperienze nel Regno Unito, in Spagna, in Italia. A inchiodarlo, la testimonianza di una vigilessa, delusa dal trattamento estetico ricevuto nel centro benessere a due passi da Piazza Bra. In breve tempo era stato denunciato per esercizio abusivo della professione ed era riuscito a cavarsela con un patteggiamento a un anno e mezzo per truffa, pena sospesa. Poi, però, la decisione di riprovarci in Romania, presentandosi con il nome di Matthew Mode ed esibendo un curriculum fasullo.

Il processo in Romania A Bucarest aveva operato in 4 diverse cliniche prima di essere nuovamente scoperto nel 2019. Durante i trenta giorni in stato di arresto preventivo, era esploso un autentico scandalo nazionale con titoli clamorosi sui giornali e sulle tv nazionali e una forte indignazione in tutto il paese. La stampa aveva dato spazio anche ai racconti delle infermiere secondo le quali il finto dottore non sapeva neppure come indossare i guanti chirurgici. L'arresto era avvenuto in flagranza di reato proprio in sala operatoria dove Politi-Mode, era impegnato in un intervento per sostituire una protesi al seno al Monza Hospital, considerato uno dei più prestigiosi a Bucarest, con 20 milioni di fatturato nel 2018.

Un intervento di routine della durata stimata di circa un'ora: ma lui aveva impiegato 4 ore. La direzione del College of Physicians di Bucarest si era rivolta all’ufficio del procuratore generale. La polizia ha ricevuto delle denunce a novembre e aveva già avviato una serie di indagini. Il finto chirurgo però, non ha mai scontato la condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione confermata a marzo di quest'anno, riuscendo a darsi alla macchia. Gli ultimi avvistamenti sui social lo davano a Hong Kong, in Asia, sul lungomare di Hung Hom. Le autorità romene dichiarano di aver cercato di mettersi in contatto con Politi ma senza successo.