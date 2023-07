Curava i tumori con la camomilla e altre erbe, condannato a 3 anni e 25mila euro di multa il falso medico di Brescia

La denuncia l'arresto nel 2019

Il copione messo in atto andava avanti da anni. Nel marzo di quattro anni fa uno dei suoi pazienti, che si era rivolto a lui per curare il padre malato di tumore, dopo una richiesta di 15mila euro per la terapia completa si era presentato nel suo studio. Gli avrebbe dovuto consegnare una rata di 800 euro in cambio di "medicinali" composti con un mix di camomilla, ortica e un'altra erba. Effettuato lo scambio, erano intervenuti i carabinieri di Isorella (Brescia), che avevano ispezionato l'appartamento, dove avevano trovato grossi quantitativi delle erbe usate per i "medicinali". Sul computer dello "studio" di Berlingo, i militari hanno trovato le ricette che il medico consegnava ai pazienti spiegando come preparare il mix miracoloso, che li avrebbe salvati senza ricorrere alle cure della medicina tradizionale.