Esine (Brescia), arrestato il primario di Oculistica: "Chiedeva soldi ai pazienti per saltare le liste d'attesa"

Secondo gli inquirenti, il medico chiedeva denaro per eseguire interventi alla cataratta in 30-40 giorni. È anche accusato di aver redatto certificati medici per le patenti a chi non aveva i requisiti fisici

Con queste accuse è stato arrestato Giovanni Mazzoli, dirigente medico del reparto di Oculistica dell'ospedale di Esine , in provincia di Brescia . Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo - ora ai domiciliari - avrebbe indotto parte dei suoi pazienti, che dovevano essere sottoposti a operazioni chirurgiche alla cataratta , a consegnare somme di denaro non dovute per evitare le lunghe liste d'attesa . Stando alle accuse, il medico avrebbe percepito dai 500 ai 700 euro a paziente .

"Abuso della propria posizione" - Il primario - si legge in una nota dei carabinieri di Brescia - avrebbe "abusato della sua posizione di vertice all'interno della struttura ospedaliera", inducendo "gran parte dei suoi pazienti" che necessitavano l'intervento a consegnare denaro in cambio del loro inserimento nelle liste delle operazioni, da eseguirsi nel nosocomio di Esine. In questo modo, spiegano gli inquirenti, avrebbe permesso loro di "eludere di fatto i lunghi tempi di attesa gestiti dal Centro Unico di Prenotazione", promettendo interventi in 30-40 giorni.

"Certificati medici falsi" - Il primario è anche accusato di aver erogato prestazioni sanitarie appropriandosi illecitamente della quota che doveva essere devoluta alle casse dell'Asst Valcamonica. Sempre secondo gli inquirenti, avrebbe inoltre redatto certificati medici - che si ipotizzano falsi - per il rinnovo di patenti di guida a favore di persone non in possesso dei requisiti fisici necessari.

Sequestrati 200mila euro - Oltre all'arresto è scattato il sequestro preventivo di 200mila euro. Come spiega l'Arma, "l'analisi investigativa svolta dalla guardia di finanza - sezione di polizia giudiziaria presso la procura di Brescia - ha evidenziato una rilevante sproporzione tra il patrimonio riconducibile al medico arrestato e i redditi dichiarati". Per il giudice per le indagini preliminari, l'uomo "ha mostrato versatilità criminale e forte propensione non solo al guadagno, percorrendo diversi canali illeciti, ma anche all'alterazione dei dati all'occultamento in ogni modo della propria attività".