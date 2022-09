Benevento, pseudo cure per malattie gravi: indagati due finti medici

Le indagini sono scattate alla

fine del marzo 2021

denuncia presentata dai fratelli della donna

vulnerabilità dei loro numerosi pazienti

nessun titolo abilitante

, in seguito alla"curata" da uno dei due indagati morta in circostanze sospette. Secondo gli inquirenti, i due fratelli, approfittando della, spesso spaventati da patologie immaginarie, avrebbero esercitato abusivamente l'attività sanitaria. Dalle indagini non è infatti risultatoin loro possesso.

I due, attivi nella provincia di Benevento, non si sarebbero limitati a prescrivere sedicenti terapie di

pseudomedicinali naturali

trattamenti pseudosanitari e pseudoterapeutici

, in alcuni casi spacciati anche come adatti a malattie oncologiche, ma avrebbero svolto anche

Non solo, i due fratelli avrebbero ottenuto una certa fama perché promotori di un innovativo "

modello di cura

un luminare ed esperto della "medicina naturale"

trattamenti per endovena e autotrasfusioni ematiche

una donna di 54 anni che versava in realtà in buone condizioni

- scrive in una nota il procuratore Aldo Policastro - precipuamente diretto, a loro dire, alla cura di malattie oncologiche, che accreditavano presso i pazienti spendendo la collaborazione diin Germania, e praticavano, con metodiche artigianali e con miscele di sostanze non meglio specificate, dannose per la salute, cagionando in un caso la morte didi salute e non soffriva di alcuna patologia".

Uno dei due fratelli è stato accusato dalla Procura di Benevento di

omicidio preterintenzionale

l'obbligo di dimora

, lesioni aggravate e truffa aggravata (nei suoi confronti sono stati già eseguiti gli arresti domiciliari), mentre il secondo, per il qualeè invece in corso di esecuzione, dovrà rispondere dell'accusa di lesioni aggravate.