Chi è Luca de Meo, l'erede di Marchionne pronto a passare dall'automotive al lusso

De Meo è un manager che sa raccontare, trasformando concetti complessi in immagini immediate. La sua comunicazione non è mai banale: quando deve spiegare la trasformazione dell'industria automobilistica ricorre alla metafora sportiva. "L'automotive era uno sport singolo, domani sarà come le Olimpiadi", dice per far capire che non basta più eccellere nella produzione di auto, ma bisogna "imparare a gareggiare anche nel mondo delle auto elettriche, dei servizi e dell'economia circolare".