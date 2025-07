Dazi, fonti Ue: "Nessun impegno con gi Usa su Web Tax e Big Tech, abbiamo difeso l'autonomia normativa dell'Europa"

Prima del secondo mandato di Trump gli Usa riscuotevano circa 7-8 miliardi di dollari di dazi sui prodotti europei ma con l'introduzione del 15% l'importo sarebbe decuplicato a circa 80 miliardi di dollari. Lo comunica un funzionario della Commissione europea nel corso di un briefing tecnico con i giornalisti. "Tuttavia, quella cifra è pagata dagli importatori americani. Nel presentare questi importi - sottolinea - è sempre molto importante insistere sul fatto che non stiamo pagando alcun dazio. Non stiamo pagando nulla agli Stati Uniti, sono gli importatori a farlo. Potrebbero essere i consumatori statunitensi, ovviamente, a dover pagare dazi più elevati sull'importazione di merci europee". Il funzionario aggiunge che "abbiamo discusso di queste cifre, il valore totale di ciò che raccoglieranno sarà di circa, in calcoli difficili, 80 miliardi e dipenderà molto da questi fattori dinamici, da come cambierà il commercio, da come alcuni scambi potrebbero non aver luogo più in alcuni settori, o da come gli scambi potrebbero spostarsi in altri settori".