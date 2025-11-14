Negozi, studi, partite Iva: ecco l’energia che spinge le piccole imprese

È con questa visione che Enel ha sviluppato un insieme di proposte dedicate a chi lavora con partita IVA, gestisce una microimpresa o ha un’attività commerciale. Le offerte, pensate per le esigenze specifiche del segmento small & micro-business, si articolano in due famiglie principali per rispondere alle diverse esigenze del tessuto produttivo italiano: la linea Business, creata per impianti con potenza fino a 15 kW, e la linea Impresa, dedicata a chi necessita tra 15 e 25 kW. Una distinzione che permette di modellare la fornitura sulla dimensione reale dell’attività e non su criteri generici.