Dopo l'accordo sui dazi raggiunto da Trump e von der Leyen, e la seguente nota diffusa dall'Unione europea in cui emergono differenze rispetto alla scheda informativa diffusa dalla Casa Bianca, torna a parlare il presidente Usa e lo fa ricordando l'approssimarsi della data del primo agosto quale scadenza per l'inizio dei dazi annunciati. "La scadenza del primo agosto è la scadenza del primo agosto: è ferma e non sarà prorogata. Un gran giorno per l'America!", scrive su Truth. Il leader della Casa Bianca annuncia poi la decisione di imporre dazi del 25% sull'India, sottolineando che gli Stati Uniti hanno "un grosso deficit" con il Paese. Trump accusa il governo di Nuova Delhi di praticare da anni tariffe troppo elevate e barriere non tariffarie "tra le più odiose al mondo". L'inquilino della Casa Bianca critica l'India per la sua vicinanza alla Russia, evidenziando come il Paese asiatico, "insieme alla Cina", continui ad acquistare la maggior parte delle proprie forniture militari e di energia da Mosca, in un momento in cui "tutti vogliono che la Russia smetta di uccidere in Ucraina". "Abbiamo un enorme deficit commerciale con l'India!", ha poi aggiunto in un secondo messaggio il presidente Usa. Nel frattempo, l'economia americana torna a viaggiare a gonfie vele con il Pil del secondo trimestre che si attesta al +3%, con gli analisti che attendevano un dato del +2,3%. Trump coglie l'occasione per ribadire: "Il dato è molto meglio del previsto, ora Powell deve abbassare i tassi. Non c'è inflazione! Lasciate che la gente compri e rifinanzi le proprie case".