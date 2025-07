Trump: "I dazi rendono gli Usa di nuovo grandi e ricchi" | L'Ue: "Ci aspettiamo che il primo agosto sia attuata l'intesa sul 15%"

Alla vigilia del primo agosto, scadenza fissata dall'amministrazione Trump per concludere accordi sui dazi, l'Unione europea lavora alla dichiarazione congiunta sull'intesa di principio con gli Stati Uniti. Si tratterà comunque di un provvedimento non vincolante, e i dettagli tariffari potranno continuare a essere oggetto di trattative. Il presidente americano ha esultato: "I dazi stanno rendendo l'America di nuovo grande e ricca. Sono stati usati con successo contro gli Stati Uniti per decenni e, insieme a politici stupidi e disonesti, stanno avendo un impatto devastante sul futuro". Da Bruxelles si augurano che la Casa Bianca attui l'accordo concluso domenica con Ursula von der Leyen per un'imposta commerciale di base del 15%. Nel caso in cui il primo agosto Washington non si esprima sui dazi, potrebbe scattare la tariffa del 30% annunciata da Trump nelle settimane scorse. La Commissione Ue si è detta "determinata a raggiungere e garantire il numero massimo di esenzioni" mercantili "anche per prodotti tradizionali come vini e liquori", ma "non ci aspettiamo che questi ultimi siano inclusi tra il primo gruppo di esenzioni". Da Bruxelles fanno inoltre sapere che non c'è margine per inserire la digital tax nelle trattative con gli Stati Uniti.