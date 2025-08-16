Trump dopo il vertice in Alaska: "Molto presto l'incontro tra Putin e Zelensky, ci sarò anch'io" | "Al presidente ucraino consiglio: fai un accordo"

Come avevamo previsto, dal celebratissimo vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska non è giunta alcuna decisione sul cessate il fuoco in Ucraina. La mossa è però servita a dare un messaggio forte e chiaro al mondo, dall'Europa alla Cina. Il presidente americano era chiamato a rilanciare il ruolo di egemone globale degli Usa e, in un'intervista a Fox News rilasciata dopo il summit, ha annunciato che un incontro tra Putin e Volodymyr Zelensky avverrà "molto presto". "Entrambi vogliono che io partecipi, e ci sarò", ha sottolineato. E poi ha rivolto un "consiglio" al presidente ucraino: "Ti conviene fare un accordo con Putin".