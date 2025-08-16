In Alaska il summit tra Trump e Putin, Zelensky: "Mosca uccide anche nel giorno dei negoziati"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.270. Kiev ha riconquistato sei villaggi in un settore strategico orientale, che le unità russe avevano conquistato nei giorni scorsi durante un'avanzata particolarmente rapida. Lo ha annunciato un corpo d'armata ucraino subito prima che iniziasse l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca continua a uccidere persone e non dimostra di voler porre fine alla guerra. "Non c'è alcun ordine, né alcun segnale da parte di Mosca che si stia preparando a porre fine a questa guerra. Stanno uccidendo anche nel giorno dei negoziati", ha detto Zelensky in un video messaggio pubblicato sui social media.