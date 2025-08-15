Tutti i segreti della base in Alaska che ospita il vertice Trump-Putin

Le telecamere dei media di tutto il mondo sono puntati sulla Joint Base Elmendorf-Richardson (Jber) di Anchorage, in Alaska, scelta come sede del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. La base è un'installazione militare che ha svolto un ruolo cruciale durante la Guerra Fredda, ma che negli ultimi anni ha visto la presenza dei presidenti Usa soprattutto come scalo di rifornimento nei viaggi verso e dall'Asia. La base interforze ospita il 3° Stormo dell'Aeronautica Militare Usa, che gestisce aerei da combattimento come l'F-22 Raptor, ed è considerata un polo chiave per le operazioni in Asia, nell'Artico e sulla costa occidentale.