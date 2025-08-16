Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Il commento dopo il vertice

Tajani al TG4: "In Alaska un passo avanti concreto per la pace. L'Italia resta in prima linea per chiudere i conflitti"

Le parole del Ministro degli Esteri ai nostri microfoni: "Quanto accaduto conferma che tutti in Occidente stiamo lavorando per una pace giusta". Tajani dispensa fiducia (C'è una luce in fondo al tunnel") e apre all'idea di un trilaterale nel nostro Paese

16 Ago 2025 - 12:45
03:27 

"Un passo avanti verso la pace". Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito al TG4 il vertice in Alaska, che ha visto il confronto faccia a faccia tra Vladimir Putin e Donald Trump.

Tajani conferma il sostegno al lavoro diplomatico statunitense ed evidenzia come ormai tutto il blocco occidentale sia coeso nel richiedere una "pace giusta" in Ucraina: "Il messaggio congiunto diramato dai Paesi UE fa capire come tutti stiamo lavorando nella stessa direzione, lavorando a una soluzione che non implichi la sconfitta ucraina. Sosteniamo Kiev e faremo in modo che continui ad avere anche in futuro protezione pure militare".

Il ministro dispensa insomma fiducia (C'è una luce in fondo al tunnel") e apre all'idea di un trilaterale nel nostro Paese: "L'Italia è sempre in prima fila per chiedere una soluzione pacifica a tutti i conflitti. Qualunque vertice per la pace può essere ospitato qui".

tajani
tg4
ucraina
usa
alaska
vertice

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri