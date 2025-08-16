Tajani al TG4: "In Alaska un passo avanti concreto per la pace. L'Italia resta in prima linea per chiudere i conflitti"

Le parole del Ministro degli Esteri ai nostri microfoni: "Quanto accaduto conferma che tutti in Occidente stiamo lavorando per una pace giusta". Tajani dispensa fiducia (C'è una luce in fondo al tunnel") e apre all'idea di un trilaterale nel nostro Paese
"Un passo avanti verso la pace". Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito al TG4 il vertice in Alaska, che ha visto il confronto faccia a faccia tra Vladimir Putin e Donald Trump.
Tajani conferma il sostegno al lavoro diplomatico statunitense ed evidenzia come ormai tutto il blocco occidentale sia coeso nel richiedere una "pace giusta" in Ucraina: "Il messaggio congiunto diramato dai Paesi UE fa capire come tutti stiamo lavorando nella stessa direzione, lavorando a una soluzione che non implichi la sconfitta ucraina. Sosteniamo Kiev e faremo in modo che continui ad avere anche in futuro protezione pure militare".
Il ministro dispensa insomma fiducia (C'è una luce in fondo al tunnel") e apre all'idea di un trilaterale nel nostro Paese: "L'Italia è sempre in prima fila per chiedere una soluzione pacifica a tutti i conflitti. Qualunque vertice per la pace può essere ospitato qui".
