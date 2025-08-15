Logo Tgcom24
L'incontro fra Trump e Putin all'aeroporto di Anchorage

Al via il vertice"tra i due presidenti che potrebbe cambiare le sorti della guerra in Ucraina

15 Ago 2025 - 21:56
05:27 

L'arrivo in aereo, la stretta di mano e poi insieme sulla stessa limousine: ecco le prime immagini dell'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska.

