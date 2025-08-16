Vertice in Alaska, "progressi" ma non c'è il cessate il fuoco

Il vertice Trump-Putin sulla guerra in Ucraina: in Alaska il disgelo tra i due leader. L'arrivo alla base militare di Anchorage e la stretta di mano. Rotti i protocolli: Il capo del Cremlino sale sulla limousine del tycoon. Prima un faccia a faccia di dieci minuti, poi l'incontro ufficiale di quasi tre ore con le delegazioni. Non c'è il "cessate il fuoco"; nessun dettaglio sul colloquio. Lo zar: "momento costruttivo. Kiev e l’UE non ostacolino i progressi". Il numero uno della Casa Bianca: "Vladimir preferisce un accordo complessivo". In mattinata la telefonata di un'ora e mezza con Zelensky, che lunedì volerà a Washington: "Massimo impegno per raggiungere la pace". Sempre più concreta l'ipotesi di un trilaterale. Appello dell'Onu per una soluzione "giusta", che rispetti "sovranità, indipendenza e confini". Il presidente usa informa i leader europei, riuniti in una call. Tra loro anche il premier Meloni.