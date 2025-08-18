Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 8 minuti fa
Bild: "Prima il bilaterale Trump-Zelensky, poi si uniranno gli europei" | Macron: "Putin non vuole la pace ma la resa ucraina"

Oggi vertice a Washington, ci sarà anche Giorgia Meloni con la presidente Ue e gli altri leader europei. Palazzo Chigi: "Garantire sovranità e sicurezza dell'Ucraina"

di Redazione online
18 Ago 2025 - 01:24

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.272. Nella riunione dei cosiddetti Volenterosi, i leader europei hanno riaffermato "la loro unità nel sostenere l'Ucraina verso una pace giusta e duratura". Lo fa sapere una portavoce della Commissione europea al termine del vertice. "I leader hanno avuto uno scambio positivo da coordinare in vista dell'incontro di domani con il Presidente Trump. I colloqui si sono concentrati su questioni chiave come la necessità di porre fine alle uccisioni in Ucraina", ha aggiunto. Macron dopo l'incontro: "Putin non vuole la pace ma la resa di Kiev". Oggi a Washington è previsto un incontro tra il presidente ucraino Zelensky, il presidente Usa Trump: alla Casa Bianca, oltre alla presidente Ue, ci saranno anche Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, quello finlandese Alexander Stubb e il primo ministro britannico Keir Starmer. Zelensky ha ribadito che "per l'Ucraina è impossibile cedere territori". Palazzo Chigi: "Garantire sovranità e sicurezza dell'Ucraina".

