Media: "Gli Usa giocheranno ruolo minimo nelle garanzie per l'Ucraina" | Trump chiama Orban: "Togliere il veto sull'adesione di Kiev all'Ue"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.275. Dopo la telefonata a Vladimir Putin durante il vertice con i leader europei, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe chiamato anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán per esortarlo a togliere ogni ostacolo all'adesione dell'Ucraina all'Ue. Durante la telefonata, l'Ungheria ha espresso la sua disponibilità a ospitare futuri negoziati tra Mosca e Kiev. Alla richiesta del tycoon, l'ungherese ha risposto pubblicamente su Facebook. "L'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non offre alcuna garanzia di sicurezza", ha scritto. "Pertanto, collegare l'adesione alle garanzie di sicurezza è inutile e pericoloso". Trump poi si è detto "ottimista" per i negoziati sul cessate il fuoco, ammettendo tuttavia di "aver pensato che sarebbe stato più facile". E sul peso dell'Europa nel mantenimento della sicurezza continentale, il presidente americano ha affermato che gli Stati Ue "sono in grado di proteggere l'Ucraina". Media: "Gli Usa giocheranno ruolo minimo nelle garanzie per l'Ucraina".