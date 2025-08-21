Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Media: "Gli Usa giocheranno ruolo minimo nelle garanzie per l'Ucraina" | Trump chiama Orban: "Togliere il veto sull'adesione di Kiev all'Ue"

Il presidente americano ottimista per i negoziati con la Russia: "Niente truppe Usa, l'Europa è in grado di proteggere Kiev"

di Redazione online
21 Ago 2025 - 00:20

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.275. Dopo la telefonata a Vladimir Putin durante il vertice con i leader europei, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe chiamato anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán per esortarlo a togliere ogni ostacolo all'adesione dell'Ucraina all'Ue. Durante la telefonata, l'Ungheria ha espresso la sua disponibilità a ospitare futuri negoziati tra Mosca e Kiev. Alla richiesta del tycoon, l'ungherese ha risposto pubblicamente su Facebook. "L'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non offre alcuna garanzia di sicurezza", ha scritto. "Pertanto, collegare l'adesione alle garanzie di sicurezza è inutile e pericoloso". Trump poi si è detto "ottimista" per i negoziati sul cessate il fuoco, ammettendo tuttavia di "aver pensato che sarebbe stato più facile". E sul peso dell'Europa nel mantenimento della sicurezza continentale, il presidente americano ha affermato che gli Stati Ue "sono in grado di proteggere l'Ucraina". Media: "Gli Usa giocheranno ruolo minimo nelle garanzie per l'Ucraina".

Leggi anche

Nato, Articolo 5: cos'è e quali "obblighi" comporta

Dal Donetsk alla lingua russa, quali sono le pretese di Putin per arrivare alla pace in Ucraina

Attacco su Kharkiv, morti e feriti: tra le vittime una bimba di un anno

1 di 25
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Ti potrebbe interessare

Ucraina
Russia
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema