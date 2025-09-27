Droni russi, Antonio Tajani: "Non credo che l'Italia sia un obiettivo militare"

Per Tajani è improbabile che "Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale" e in ogni caso ha rassicurato sulla capacità di difesa del nostro Paese e della Nato. "La difesa italiana è sempre in grado di verificare ciò che accade e di abbattere droni che possano avere intenzioni minacciose", ha detto il vicepremier secondo il quale è più verosimile che il capo del Cremlino stia testando "le reazioni dell"Occidente" che ha sempre dimostrato di essere "in grado di reagire".