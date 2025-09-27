Media Usa: "Trump pronto a togliere il veto all'uso di armi a lungo raggio da parte dell'Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.312. Nell'incontro a margine dell'Assemblea dell'Onu Donald Trump ha dichiarato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere disponibile a revocare le restrizioni all'uso da parte di Kiev di armi a lungo raggio americane per colpire all'interno della Russia. Lo ha riferito al Wall Street Journal un alto funzionario Usa. Intanto arriva il commento lapidario del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sulle affermazioni da parte dell'Occidente di abbattere i jet russi: "Dichiarazioni irresponsabili". E il Comando aereo Alleato ha fatto sapere che "due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo lettone". La Polonia invita i propri cittadini a lasciare la Bielorussia. Mentre sale la tensione, ad Amburgo inizia un'esercitazione nato che durerà tre giorni: evento di dimensioni mai visto dalla fine della guerra fredda.