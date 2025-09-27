Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 54 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Media Usa: "Trump pronto a togliere il veto all'uso di armi a lungo raggio da parte dell'Ucraina"

Il Cremlino: "Abbattere i nostri jet? Dichiarazioni irresponsabili". Ad Amburgo grande esercitazione Nato di 3 giorni

di Redazione online
27 Set 2025 - 00:09

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.312. Nell'incontro a margine dell'Assemblea dell'Onu Donald Trump ha dichiarato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere disponibile a revocare le restrizioni all'uso da parte di Kiev di armi a lungo raggio americane per colpire all'interno della Russia. Lo ha riferito al Wall Street Journal un alto funzionario Usa. Intanto arriva il commento lapidario del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sulle affermazioni da parte dell'Occidente di abbattere i jet russi: "Dichiarazioni irresponsabili". E il Comando aereo Alleato ha fatto sapere che "due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo lettone". La Polonia invita i propri cittadini a lasciare la Bielorussia. Mentre sale la tensione, ad Amburgo inizia un'esercitazione nato che durerà tre giorni: evento di dimensioni mai visto dalla fine della guerra fredda.

Leggi anche

Ucraina, dall'intelligence al supporto aereo: i piani degli Usa per il dopoguerra

Ucraina, cosa sono le "garanzie di sicurezza" e quali Stati europei sono disposti a inviare truppe

Jet russi intercettati, caccia Nato, droni sugli aeroporti: la guerra dei cieli e le esercitazioni a terra

1 di 16
© Ansa | Un elicottero con sommozzatori a bordo sorvola un'esercitazione delle forze per le operazioni speciali marittime della Nato con droni marini nell'ambito dell'esercitazione di sperimentazione operativa Bold Machina a Den Helder, Paesi Bassi
© Ansa | Un elicottero con sommozzatori a bordo sorvola un'esercitazione delle forze per le operazioni speciali marittime della Nato con droni marini nell'ambito dell'esercitazione di sperimentazione operativa Bold Machina a Den Helder, Paesi Bassi
© Ansa | Un elicottero con sommozzatori a bordo sorvola un'esercitazione delle forze per le operazioni speciali marittime della Nato con droni marini nell'ambito dell'esercitazione di sperimentazione operativa Bold Machina a Den Helder, Paesi Bassi

© Ansa | Un elicottero con sommozzatori a bordo sorvola un'esercitazione delle forze per le operazioni speciali marittime della Nato con droni marini nell'ambito dell'esercitazione di sperimentazione operativa Bold Machina a Den Helder, Paesi Bassi

© Ansa | Un elicottero con sommozzatori a bordo sorvola un'esercitazione delle forze per le operazioni speciali marittime della Nato con droni marini nell'ambito dell'esercitazione di sperimentazione operativa Bold Machina a Den Helder, Paesi Bassi

Ucraina
Russia
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema