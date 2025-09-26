Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 9 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Jet russi intercettati dai caccia Nato, i diplomatici europei avvertono: "Pronti ad abbatterli" | Trump: "Deluso da Putin, è ora di fermarsi"

La risposta di Mosca: "Sarebbe guerra". Ok tedesco a usare i beni di Mosca congelati

di Redazione online
26 Set 2025 - 00:20

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.311. Trump si è detto "molto deluso da Putin": la Russia sta "combattendo duramente ma non ha guadagnato quasi alcun territorio. L'economia va a rotoli. Penso che sia il momento per la Russia di fermarsi". Zelensky ha dichiarato ad Axios che, se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari che lavorano al Cremlino dovrebbero assicurarsi di sapere dove si trova il rifugio antiaereo più vicino. Il presidente ucraino ha continuato dicendo che non intende guidare il Paese in tempo di pace. "Il mio obiettivo è porre fine alla guerra", non continuare a candidarmi, ha affermato. Il cancelliere tedesco Merz ha chiesto all'Ue di utilizzare i beni russi congelati per sostenere militarmente l'Ucraina. Intanto, il Comando Aereo Alleato ha fatto sapere che "due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo lettone". Caccia statunitensi erano stati fatti decollare mercoledì per identificare e intercettare quattro aerei militari russi che volavano vicino all'Alaska. Il segretario generale della Nato Rutte ha espresso il suo sostegno alla posizione di Trump, secondo cui i Paesi membri dell'Alleanza dovrebbero essere pronti, se necessario, ad abbattere droni e jet russi che entrano nel loro spazio aereo. I diplomatici europei a Mosca hanno avvertito il Cremlino che la Nato è pronta a rispondere con tutte le sue forze a ulteriori violazioni del suo spazio aereo, compreso l'abbattimento di aerei russi. L'ambasciatore russo in Francia: "Se la Nato abbattesse i jet russi che violano il suo spazio aereo, sarebbe guerra".

Attacchi su Zaporizhzhia e Odessa, la difesa e i soccorsi dei soldati ucraini

1 di 13
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi
"Sono molto deluso da Putin e non soddisfatto di quello che Putin e della Russia stanno facendo. Sta uccidendo persone senza motivo". Lo ha ribadito Donald Trump. 

"Sono molto deluso da quello che sta facendo la Russia e da quello che sta facendo il presidente Putin. Non mi è piaciuto per niente. Uccidono persone senza alcun motivo mentre la loro economia sta andando a rotoli. Stanno bombardando tutto all'impazzata e stanno conquistando pochissimo territorio, se non nessuno. Anzi, ne stanno perdendo un po'". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa dallo Studio Ovale, trasmessa in diretta sul sito della Casa Bianc

Ucraina
Russia
guerra

