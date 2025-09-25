Droni nello spazio aereo danese, chiuso lo scalo di Aalborg | Von der Leyen: "Abbattere i jet russi è un'opzione sul tavolo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.310. La tensione per l'invasione dei cieli europei da parte di jet e droni, che secondo l'Occidente apparterrebbero alle forze russe, non accenna a calare. Berlino denuncia: "Mosca provoca, un loro caccia ha sorvolato una nave tedesca". Droni nello spazio aereo danese, chiuso un aeroporto. Von der Leyen alla Cnn: l'opzione di abbattere un caccia che si intromette nello spazio aereo della Nato è "sul tavolo". Il presidente ucraino Zelensky all'Assemblea Onu: "Sorvolo droni? Mosca sinonimo d'interferenza". Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov durante l'incontro con il Segretario di Stato Usa Marco Rubio: "I piani promossi da Kiev e da alcune capitali europee volti a prolungare il conflitto sono inaccettabili".