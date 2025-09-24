Logo Tgcom24
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 22 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Trump: "I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli" | Ucraina, Rutte e von der Leyen: "Pronti a reagire in caso di minaccia"

Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione. Crosetto: "Lavoriamo a un piano per la sicurezza degli aeroporti e delle infrastrutture". Varsavia e Londra pronte ad abbattere velivoli russi. Il Cremlino avverte l’Occidente

di Redazione online
24 Set 2025 - 00:32

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.309. Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, torna sulla questione dei caccia russi. "I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli", ha detto il presidente. La tensione tra Mosca e l’Occidente è salita infatti di nuovo dopo i recenti sconfinamenti di jet russi nello spazio aereo di Estonia e Polonia. Il segretario generale Nato Mark Rutte e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno affermato di "essere pronti a reagire in caso di minaccia dalla Russia". Al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, Varsavia e Londra hanno lanciato un avvertimento diretto: in caso di nuove violazioni, i velivoli russi potrebbero essere abbattuti. "La Polonia è pronta a qualsiasi decisione volta a difendere il proprio territorio”, ha dichiarato il premier Donald Tusk, mentre la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper ha chiarito che Londra agirà se costretta. A sostenere questa linea dura è arrivata anche la voce di Washington, che ha ribadito l’impegno a difendere “ogni centimetro del territorio Nato”. Dalla Russia è arrivata una replica altrettanto netta: il Cremlino respinge le accuse definendole infondate e il presidente Vladimir Putin avverte che Mosca risponderà a “qualsiasi minaccia esistente o emergente”, anche con misure militari. Intanto Roma, come ha spiegato il ministro Crosetto, lavora "a un piano per la sicurezza degli aeroporti e delle infrastrutture", in caso di incursioni.

