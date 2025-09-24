Polonia, detriti di un drone russo colpiscono abitazione
Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione. Crosetto: "Lavoriamo a un piano per la sicurezza degli aeroporti e delle infrastrutture". Varsavia e Londra pronte ad abbattere velivoli russi. Il Cremlino avverte l’Occidentedi Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.309. Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, torna sulla questione dei caccia russi. "I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli", ha detto il presidente. La tensione tra Mosca e l’Occidente è salita infatti di nuovo dopo i recenti sconfinamenti di jet russi nello spazio aereo di Estonia e Polonia. Il segretario generale Nato Mark Rutte e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno affermato di "essere pronti a reagire in caso di minaccia dalla Russia". Al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, Varsavia e Londra hanno lanciato un avvertimento diretto: in caso di nuove violazioni, i velivoli russi potrebbero essere abbattuti. "La Polonia è pronta a qualsiasi decisione volta a difendere il proprio territorio”, ha dichiarato il premier Donald Tusk, mentre la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper ha chiarito che Londra agirà se costretta. A sostenere questa linea dura è arrivata anche la voce di Washington, che ha ribadito l’impegno a difendere “ogni centimetro del territorio Nato”. Dalla Russia è arrivata una replica altrettanto netta: il Cremlino respinge le accuse definendole infondate e il presidente Vladimir Putin avverte che Mosca risponderà a “qualsiasi minaccia esistente o emergente”, anche con misure militari. Intanto Roma, come ha spiegato il ministro Crosetto, lavora "a un piano per la sicurezza degli aeroporti e delle infrastrutture", in caso di incursioni.
