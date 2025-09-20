Trump: "Jet russi in Estonia un grosso problema" | Ma Mosca nega: "Non è stato violato lo spazio aereo estone"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.305. Il presidente Usa, Donald Trump, ha definito lo sconfinamento di tre jet russi in Estoniastone "un grosso problema". Ma Mosca nega: "I jet non hanno violato lo spazio aereo. Alcuni caccia F-35 italiani erano stati mobilitati dall'Alleanza per respingerli. La Nato "ha reagito immediatamente e ha intercettato gli aerei russi. Questo è l'ennesimo esempio del comportamento sconsiderato della Russia e della capacità di risposta alleata". Anche la polizia di frontiera della Polonia ha dichiarato che due caccia russi hanno violato la zona di sicurezza della piattaforma di esplorazione petrolifera e di gas Petrobaltic nel Mar Baltico, effettuando un sorvolo a bassa quota. La Commissione Ue intanto ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni, il 19esimo, contro Mosca. "È venuta l'ora di chiudere i rubinetti del gas dalla Russia", ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il nuovo pacchetto di sanzioni dell'Ue intende colpire il sistema di carte di credito nazionale messo a punto dalla Russia (MIR) nonché il sistema di pagamento veloce (SBP). In aggiunta, per la parte dedicata alla finanza, divieto totale delle transazioni sulle piattaforme di scambio di criptovalute e sulle criptovalute, restrizioni alla fornitura di servizi di cripto-asset e all'emissione di moneta elettronica ai cittadini russi e divieto totale delle transazioni su ulteriori banche in Russia e in Paesi terzi (Kazakistan, Bielorussia, Kirghizistan, Tagikistan).