Zelensky: "I russi pianificano altre due offensive in Ucraina" | Papa: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.302. Papa Leone: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra, i polacchi sono preoccupati perché si sentono che il loro spazio è stato invaso, è una situazione molto tesa". Prima delle parole del Pontefice, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva dichiarato che "la Nato è di fatto coinvolta" nel conflitto a causa del sostegno dei Paesi occidentali all'Ucraina. "La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove". Vladimir Putin ha riferito che 100mila soldati hanno partecipato alle esercitazioni congiunte russo-bielorusse "Zapad 2025" in 41 campi di addestramento. Per Volodymyr Zelensky "i russi pianificano altre due offensive contro Kiev". Il ministero della Difesa italiano ha specificato che "al momento non è giunta ancora alcuna richiesta ufficiale al dicastero e pertanto non è stata assunta alcuna decisione" sul presunto rafforzamento della presenza militare italiana sul Fianco Est, con la partecipazione all'operazione Sentinella dell'Est tramite l'invio di due ulteriori caccia Eurofighter. "Le eventuali valutazioni sul contributo nazionale alle missioni della Nato vengono, infatti, esaminate esclusivamente nelle sedi competenti dell'Alleanza Atlantica e successivamente sottoposte, come da prassi, all'approvazione degli organi istituzionali italiani. Invitiamo, pertanto, a considerare infondate le ricostruzioni che anticipano decisioni non ancora assunte".