Romania: "Un drone russo ha violato il nostro spazio aereo" | Tusk: "Nuova minaccia scongiurata, finita emergenza"

Jet Polonia-Nato in volo al confine con l'Ucraina.Trump: "Se la Nato farà come dico io, la guerra finirà presto". Zelensky si è detto intanto disponibile ad accettare "la proposta americana di un incontro con Putin"

di Redazione online
14 Set 2025 - 00:08

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.299. "La minaccia è stata scongiurata. Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nell'operazione, sia in aria che a terra. Restiamo vigili" lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk considerando conclusa la situazione di emergenza che aveva fatto decollare caccia polacchi e alleati in sorvolo sul confine est in Polonia. Intanto, il ministero della Difesa romeno ha dichiarato che lo spazio aereo del Paese è stato violato da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture nella vicina Ucraina. Nel fratempo, Donald Trump sollecita "I Paesi membri della Nato" affinché "smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi dal 50% al 100% anche alla Cina". "Se fanno come dico io - ha aggiunto il presidente Usa -, la guerra finirà rapidamente". Volodymyr Zelensky, da parte sua, si è detto pronto per la proposta del presidente americano "di un incontro trilaterale con Vladimir Putin, ma deve essere a livello di leader e non di team tecnici". 

