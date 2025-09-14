La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.299. "La minaccia è stata scongiurata. Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nell'operazione, sia in aria che a terra. Restiamo vigili" lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk considerando conclusa la situazione di emergenza che aveva fatto decollare caccia polacchi e alleati in sorvolo sul confine est in Polonia. Intanto, il ministero della Difesa romeno ha dichiarato che lo spazio aereo del Paese è stato violato da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture nella vicina Ucraina. Nel fratempo, Donald Trump sollecita "I Paesi membri della Nato" affinché "smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi dal 50% al 100% anche alla Cina". "Se fanno come dico io - ha aggiunto il presidente Usa -, la guerra finirà rapidamente". Volodymyr Zelensky, da parte sua, si è detto pronto per la proposta del presidente americano "di un incontro trilaterale con Vladimir Putin, ma deve essere a livello di leader e non di team tecnici".