Operazione "Sentinella Est", Italia verso la partecipazione ma la Difesa frena | Mosca: "Nato è già in guerra con noi"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.301. "Al momento non è giunta ancora alcuna richiesta ufficiale al dicastero e pertanto non è stata assunta alcuna decisione in tal senso". È quanto specifica il ministero della Difesa in merito alla notizia secondo cui sarebbe stato deciso un presunto rafforzamento della presenza militare italiana sul Fianco Est con la partecipazione all'operazione 'Sentinella dell'Est' tramite l'invio di due ulteriori caccia Eurofighter. "Le eventuali valutazioni sul contributo nazionale alle missioni della Nato vengono, infatti, esaminate esclusivamente nelle sedi competenti dell'Alleanza Atlantica e successivamente sottoposte, come da prassi, all'approvazione degli organi istituzionali italiani. Invitiamo, pertanto, a considerare infondate le ricostruzioni che anticipano decisioni non ancora assunte". Intanto, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che "la Nato è di fatto coinvolta" nel conflitto a causa del sostegno dei Paesi occidentali all'Ucraina. "La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove". Intanto l'ambasciatore russo a Londra è stato convocato al Foreign Office su indicazione del ministro degli Esteri britannico, Yvette Cooper, per protesta contro "la significativa violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco e della Nato" attribuito a droni di Mosca e la "successiva incursione in Romania".