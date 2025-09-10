Articolo 4 della Nato: perché la Polonia lo ha invocato e quando è già successo

L'attivazione dell'articolo 4 del Trattato Nato da parte della Polonia segna un momento delicato nei rapporti di sicurezza tra l'Alleanza Atlantica e la Russia. Dopo che alcuni droni, presumibilmente russi, sono entrati nello spazio aereo polacco durante un massiccio attacco aereo su obiettivi in Ucraina, il governo di Varsavia ha scelto di attivare la clausola che prevede una consultazione tra gli Stati membri in caso di minaccia alla sicurezza nazionale. Il premier Donald Tusk ha dichiarato di aver preso questa decisione congiuntamente al presidente Karol Nawrocki, definendo l'episodio una "provocazione su vasta scala" e chiedendo una reazione coordinata all'interno dell'Alleanza. Ma cosa prevede esattamente questo articolo e quante volte è stato attivato nella storia della Nato?