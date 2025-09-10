Logo Tgcom24
"Dazi del 100% a India e Cina", ecco la richiesta di Trump all'Ue per far crollare la Russia

Zelensky: "Mosca concentra raid sulle infrastrutture energetiche". Berlino annuncia contratti per droni a lungo raggio da dare a Kiev

di Redazione online
10 Set 2025 - 00:14

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.295. Trump, secondo il Financial Times, avrebbe chiesto all'Ue di mettere dazi del 100% a India e Cina: sarebbe questa la mossa per premere sui partner economici russi e obbligare così Putin a trattare per la pace. Almeno 24 morti e 19 feriti in un villaggio del Donetsk controllato da Kiev. Un caccia russo ha sganciato una bomba a guida laser mentre un gruppo di pensionati attendeva il camion della posta per ricevere il denaro mensile. Il presidente Zelensky parla di "attacco brutale" e chiede una risposta internazionale. Intanto, l’Ucraina affronta un possibile esaurimento delle difese aeree a causa del rallentamento degli aiuti Usa. Sul campo, le forze ucraine avanzano nel nord di Sumy, mentre i russi spingono verso Pokrov. Berlino annuncia nuovi contratti per droni a lungo raggio destinati a Kiev.

