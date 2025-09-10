"Dazi del 100% a India e Cina", ecco la richiesta di Trump all'Ue per far crollare la Russia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.295. Trump, secondo il Financial Times, avrebbe chiesto all'Ue di mettere dazi del 100% a India e Cina: sarebbe questa la mossa per premere sui partner economici russi e obbligare così Putin a trattare per la pace. Almeno 24 morti e 19 feriti in un villaggio del Donetsk controllato da Kiev. Un caccia russo ha sganciato una bomba a guida laser mentre un gruppo di pensionati attendeva il camion della posta per ricevere il denaro mensile. Il presidente Zelensky parla di "attacco brutale" e chiede una risposta internazionale. Intanto, l’Ucraina affronta un possibile esaurimento delle difese aeree a causa del rallentamento degli aiuti Usa. Sul campo, le forze ucraine avanzano nel nord di Sumy, mentre i russi spingono verso Pokrov. Berlino annuncia nuovi contratti per droni a lungo raggio destinati a Kiev.