Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 41 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Trump: "Aiuteremo l'Ucraina con le garanzie di sicurezza" | Il presidente Usa: "Vorrei Putin e Xi al G20 a Miami"

Il Cremlino: "Usa e Ue non possono garantire la sicurezza di Kiev". Il leader ucraino: "L'Italia ha un ruolo molto attivo nella coalizione dei volenterosi". Macron ha annunciato l'accordo di 26 Stati a inviare militari nel Paese invaso. No di Italia e Polonia

di Redazione online
06 Set 2025 - 00:32

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.291. Il presidente Usa Donald Trump ha detto che Usa ed Europa "aiuteranno l'Ucraina con le garanzie di sicurezza". Dalla riunione organizzata a Parigi, la "coalizione dei volenterosi" europei ha ribadito il proprio supporto a Kiev e rilanciato il progetto delle garanzie di sicurezza per il dopoguerra. Garanzie che, come avevamo anticipato su Tgcom24, sarebbero state irricevibili per Mosca, soprattutto perché la presenza di militari occidentali nel Paese invaso o di truppe Nato ai confini russi sarebbe considerata una "minaccia". Sottolineando l'impossibilità per Usa e Ue di garantire la sicurezza ucraina, il Cremlino ha affermato che gli europei "intralciano la risoluzione del conflitto". Vladimir Putin è andato anche oltre, dichiarando che eventuali contingenti occidentali in Ucraina diventerebbero automaticamente "bersagli legittimi" per le forze russe. Volodymyr Zelensky, in videocollegamento col Forum Teha di Cernobbio, ha ringraziato l'Italia per il suo impegno e ha detto che "è importante" che le garanzie di sicurezza promesse a Kiev "scattino subito, senza attendere la fine dei combattimenti". Il presidente ucraino ha poi spiegato che "migliaia" di truppe occidentali potrebbero essere dispiegate in Ucraina nell'ambito delle garanzie di sicurezza fornite dagli alleati.

Ucraina, il vertice dei Volenterosi all'Eliseo

1 di 28
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Leggi anche

Ucraina, dall'intelligence al supporto aereo: i piani degli Usa per il dopoguerra

Ucraina, cosa sono le "garanzie di sicurezza" e quali Stati europei sono disposti a inviare truppe

Ucraina
Russia
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema