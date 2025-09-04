Ucraina: "Un incontro Putin-Zelensky a Mosca è un'idea inaccettabile" | "Leader russo continua a prendersi gioco di tutti"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.289. Vladimir Putin si è detto pronto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, se quest'ultimo accetterà di recarsi a Mosca per il bilaterale. Un'idea che Kiev ha bollato come "inaccettabile. Continua a prendersi gioco di tutti". Il presidente russo ha rilanciato la retorica sulla volontà di risolvere il conflitto: "Se prevarrà il buonsenso sarà possibile concordare un'opzione accettabile per porre fine alla guerra. In caso contrario, dovremo risolvere tutti i compiti che ci vengono assegnati con mezzi armati". "Oggi il mondo si trova nuovamente di fronte alla scelta tra la pace o la guerra, tra il dialogo o lo scontro", ha affermato il presidente cinese Xi Jinping alla parata militare a Pechino per l'80esimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. "L'ascesa della Cina è inarrestabile", ha aggiunto Xi. La vicepresidente della Commissione Ue, Kaja Kallas: "Da Pechino sfida diretta all'Occidente". Presenti anche il presidente russo e il leader nordcoreano Kim Jong-un. "Xi gli porti i miei saluti, mentre cospirano contro gli Usa", il messaggio di Donald Trump sui social. Nella notte, intanto, una nuova ondata di attacchi russi con droni e missili aerei ha preso di mira Kiev e altre città dell'Ucraina, facendo scattare l'allarme in quasi tutte le regioni. Macron riceve Zelensky a Parigi: "L'Europa è pronta a fornire garanzie di sicurezza".