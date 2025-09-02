Ucraina, Putin: "Conflitto provocato dall'Occidente" | Zelensky: "Un arresto per l'omicidio dell'ex presidente del Parlamento"

"La pace è nelle mani di un solo uomo, che è Putin, che è quello che non vuole fare la pace, che non ha finora voluto fare la pace, che ha mosso per primo la guerra". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a Quarta Repubblica su Rete4. "Io ho visto gli europei andare a cercare una soluzione. Poi, fin quando la soluzione non viene trovata, aiutano gli ucraini a difendersi. E questo mi sembra obbligatorio, un impegno preso oltre tre anni fa - ha proseguito il ministro -. C'è stato un passo finora reale da parte di Putin verso la pace? Ci sono stati moltissimi passi da parte di Trump, che si è spinto anche molto avanti ed è stato anche molto criticato per le offerte fatte alla Russia, senza che la Russia chiedesse. Ha messo in difficoltà Zelensky nel suo Paese. Ci sono stati passi in avanti fatti dagli ucraini, che non hanno nascosto la possibilità di trovare un accordo che prevedesse anche la cessione territoriale. Dall'altra parte io non ho visto nulla", ha aggiunto.