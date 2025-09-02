Ucraina, Putin: "Conflitto provocato dall'Occidente" | Zelensky: "Un arresto per l'omicidio dell'ex presidente del Parlamento"

Xi Jinping a Putin e agli altri leader Sco: "Assieme ci dobbiamo opporre a prepotenze"
© Ansa
© Ansa
Trump: "Improbabile incontro Putin-Zelensky, ma possibile a tre". Il presidente americano ha poi detto di essere disponibile a utilizzare aerei statunitensi come garanzia di sicurezza per porre fine alla guerradi Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.287. Dalla Cina, dove è in visita, Vladimir Putin accusa l'Occidente: "Il conflitto è stato provocato dal colpo di Stato nel 2014 e dai continui tentativi di far entrare Kiev nella Nato". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che un sospettato è stato arrestato per l'omicidio dell'ex presidente del Parlamento, Andriy Parubiy. E Donald Trump ha affermato che un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky "sembra improbabile" ma che un trilaterale con lui è possibile. Poi ha annunciato di essere disponibile a utilizzare aerei statunitensi come garanzia di sicurezza per porre fine alla guerra. Il premier indiano Modi a Putin: "Stop alla guerra in Ucraina quanto prima".
© Ansa
© Ansa
"La pace è nelle mani di un solo uomo, che è Putin, che è quello che non vuole fare la pace, che non ha finora voluto fare la pace, che ha mosso per primo la guerra". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a Quarta Repubblica su Rete4. "Io ho visto gli europei andare a cercare una soluzione. Poi, fin quando la soluzione non viene trovata, aiutano gli ucraini a difendersi. E questo mi sembra obbligatorio, un impegno preso oltre tre anni fa - ha proseguito il ministro -. C'è stato un passo finora reale da parte di Putin verso la pace? Ci sono stati moltissimi passi da parte di Trump, che si è spinto anche molto avanti ed è stato anche molto criticato per le offerte fatte alla Russia, senza che la Russia chiedesse. Ha messo in difficoltà Zelensky nel suo Paese. Ci sono stati passi in avanti fatti dagli ucraini, che non hanno nascosto la possibilità di trovare un accordo che prevedesse anche la cessione territoriale. Dall'altra parte io non ho visto nulla", ha aggiunto.
Commenti (0)