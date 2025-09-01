La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.286. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che un sospettato è stato arrestato per l'omicidio dell'ex presidente del Parlamento, Andriy Parubiy. Intanto, Putin è arrivato a Tianjin per il vertice mondiale organizzato dalla Cina. E Donald Trump ha affermato in un'intervista al Daily Caller che un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky "sembra improbabile" ma che un trilaterale con lui è possibile. "Un incontro a tre potrebbe verificarsi. Un bilaterale non lo so, ma un trilaterale accadrà. Ma, sapete, a volte le persone non sono pronte", ha detto il presidente americano, annunciando di essere disponibile a utilizzare aerei statunitensi come garanzia di sicurezza per porre fine alla guerra.