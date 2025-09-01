Kiev, i russi lanciano raid su larga scala: morti e distruzione
Trump: "Improbabile incontro Putin-Zelensky, ma possibile a tre". Il presidente americano ha poi detto di essere disponibile a utilizzare aerei statunitensi come garanzia di sicurezza per porre fine alla guerradi Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.286. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che un sospettato è stato arrestato per l'omicidio dell'ex presidente del Parlamento, Andriy Parubiy. Intanto, Putin è arrivato a Tianjin per il vertice mondiale organizzato dalla Cina. E Donald Trump ha affermato in un'intervista al Daily Caller che un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky "sembra improbabile" ma che un trilaterale con lui è possibile. "Un incontro a tre potrebbe verificarsi. Un bilaterale non lo so, ma un trilaterale accadrà. Ma, sapete, a volte le persone non sono pronte", ha detto il presidente americano, annunciando di essere disponibile a utilizzare aerei statunitensi come garanzia di sicurezza per porre fine alla guerra.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato lunedì mattina che un sospettato è stato arrestato per l'omicidio dell'ex presidente del parlamento Andriy Parubiy. "Le necessarie indagini sono in corso", ha dichiarato Zelensky sull'app di messaggistica Telegram. "Ringrazio le forze dell'ordine per il loro lavoro rapido e coordinato. Tutte le circostanze di questo orribile omicidio devono essere scoperte", ha aggiunto.
