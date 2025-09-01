"Sospetta interferenza russa al Gps del volo di von der Leyen", la denuncia del Financial Times

Negli ultimi anni, gli incidenti di disturbo del segnale GPS sono aumentati notevolmente nel Mar Baltico e negli Stati dell'Europa orientale vicini alla Russia, colpendo aerei, imbarcazioni e civili che utilizzano il servizio per la navigazione quotidiana. Von der Leyen era in volo da Varsavia alla città bulgara centrale per incontrare il primo ministro Rosen Zhelyazkov e visitare una fabbrica di munizioni. Dopo la visita, von der Leyen ha lasciato Plovdiv sullo stesso aereo senza incidenti.



Quello su cui viaggiava von der Leyen era "un volo charter". Se l'obiettivo fosse o meno quello di colpire l'aereo su cui viaggiava la presidente? "Questa domanda va posta ai russi, se effettivamente sono stati loro a compiere l'azione, come sospettano le autorità bulgare, e alle autorità bulgare che stanno indagando sulla questione. Quello che possiamo dire è che le autorità bulgare sospettano che questa palese interferenza sia stata perpetrata dalla Russia, e queste sono le informazioni che abbiamo ricevuto da loro". Lo afferma la portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, nel briefing quotidiano con la stampa.