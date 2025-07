Von der Leyen, bocciata la mozione di sfiducia: l'Eurocamera la salva

Ursula von der Leyen supera indenne la prova della sfiducia. Il Parlamento europeo ha respinto la mozione presentata contro la Commissione da lei presieduta: 360 eurodeputati hanno votato contro, 175 a favore e 18 si sono astenuti. In totale hanno partecipato al voto 553 parlamentari. La mozione, firmata dall’eurodeputato rumeno Gheorghe Piperea, membro del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr), richiedeva 360 voti favorevoli e una maggioranza qualificata di due terzi per essere approvata: soglia che non è stata raggiunta. Non hanno partecipato alla votazione le delegazioni di Fratelli d’Italia e della maggioranza del gruppo Ecr. In una nota congiunta, i capi delegazione - tra cui Carlo Fidanza per FdI e i rappresentanti di Repubblica Ceca, Spagna, Lituania, Bulgaria e Lettonia - hanno spiegato l’assenza: "Il voto odierno non è la nostra battaglia".