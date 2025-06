I 40 anni della bandiera Ue, von der Leyen: "Simbolo di unità e pace"

"Oggi più che mai, anche al di là dell'Unione europea, molte persone alzano la bandiera per ciò che essa rappresenta. Dall'Ucraina nel 2014 alla Georgia nel 2024, in tanti l'hanno sventolata con coraggio nel desiderio di lottare per la libertà, la giustizia e la democrazia, per avvicinare le proprie nazioni all'Europa. In tanti angoli del mondo, la bandiera dell'Ue sui materiali umanitari, sugli aerei o sui veicoli porta sollievo, speranza e vita. In Europa è anche simbolo di solidarietà e protezione, quando uno di noi è in difficoltà o colpito da una calamità. Oggi, la bandiera dell'Ue sventola ogni giorno davanti ai municipi, agli edifici governativi, alle università, nelle piazze. Quarant'anni dopo, continua a portare con sé le aspirazioni di milioni di persone per un continente unito nella pace, nella prosperità e nel rispetto della dignità umana. Per tutte queste ragioni, gli europei possono essere fieri della loro bandiera, non solo come segno di unità politica, ma come simbolo duraturo di un cammino condiviso", si legge infine nel post.