"Chiedo alle autorità ungheresi di consentire lo svolgimento del Budapest Pride. Senza temere alcuna sanzione penale o amministrativa contro gli organizzatori o i partecipanti. Alla comunità Lgbtqi+ in Ungheria e non solo: sarò sempre un vostro alleato." Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in vista del pride previsto sabato a Budapest. "In Europa marciare per i propri diritti è un diritto fondamentale", aggiunge.