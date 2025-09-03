Ucraina, massiccio attacco russo con droni: anche su Kiev | Trump: "Sono molto deluso da Putin"

Xi Jinping a Putin e agli altri leader Sco: "Assieme ci dobbiamo opporre a prepotenze"
Lavrov: "Porre fine alla crisi ucraina è la nostra priorità". Merz: "Il presidente russo è forse il peggior criminale di guerra dei nostri tempi". La Francia: "Gli ospedali si preparano a uno scenario di guerra per curare eventuali soldati feriti in Europa"di Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.287. Nella notte una nuova ondata di attacchi russi con droni ha preso di mira Kiev e altre città del Paese, facendo scattare l'allarme aereo in quasi tutte le regioni. Il ministro russo Sergei Lavrov ha affermato che "risolvere la crisi in Ucraina con mezzi pacifici rimane la nostra priorità". Donald Trump si è detto "molto deluso" da Vladimir Putin, perché questo è "un conflitto senza senso. Il tema non è l'Ucraina, ma è far vivere le persone". Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato duramente il presidente russo per le sue azioni nella guerra in Ucraina. "È un criminale di guerra. Forse il peggior criminale di guerra della nostra epoca, che possiamo osservare su larga scala", ha dichiarato. Intanto, una circolare del ministero della Salute francese avverte le agenzie regionali della sanità sul territorio di preparare l'installazione, in caso di necessità, di strutture sanitarie in collaborazione con il ministero della Difesa, affinché gli ospedali civili possano accogliere un eventuale afflusso importante di soldati feriti in Europa.
"Sono molto deluso da Putin". Lo ha detto Donald Trump, in un'intervista radiofonica.
"In questi giorni in Cina Putin continua a raccontare le sue favole, come se non fosse lui il responsabile della guerra. Come se qualcuno lo costringesse sempre a combattere, uccidere, mandare i bambini nei rifugi, inviare migliaia di persone ad assaltare le nostre postazioni". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che i russi "stanno diventando sempre più sfacciati. Attaccano sempre più spesso l'Ucraina con decine di droni da combattimento durante il giorno".
I russi hanno lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina con droni. Sono state udite esplosioni anche a Kiev e l'allarme aereo è stato dichiarato in quasi tutte le regioni del Paese. Le autorità hanno esortato i cittadini a cercare urgentemente un rifugio fino a quando il pericolo non sarà cessato.
