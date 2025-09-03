Ucraina, massiccio attacco russo con droni: anche su Kiev | Trump: "Sono molto deluso da Putin"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.287. Nella notte una nuova ondata di attacchi russi con droni ha preso di mira Kiev e altre città del Paese, facendo scattare l'allarme aereo in quasi tutte le regioni. Il ministro russo Sergei Lavrov ha affermato che "risolvere la crisi in Ucraina con mezzi pacifici rimane la nostra priorità". Donald Trump si è detto "molto deluso" da Vladimir Putin, perché questo è "un conflitto senza senso. Il tema non è l'Ucraina, ma è far vivere le persone". Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato duramente il presidente russo per le sue azioni nella guerra in Ucraina. "È un criminale di guerra. Forse il peggior criminale di guerra della nostra epoca, che possiamo osservare su larga scala", ha dichiarato. Intanto, una circolare del ministero della Salute francese avverte le agenzie regionali della sanità sul territorio di preparare l'installazione, in caso di necessità, di strutture sanitarie in collaborazione con il ministero della Difesa, affinché gli ospedali civili possano accogliere un eventuale afflusso importante di soldati feriti in Europa.