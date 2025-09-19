La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.304. Donald Trump ha dichiarato che "non sembra che" sia ancora arrivato il momento per un cessate il fuoco in Ucraina. "Al momento giusto sarò duro, se sarà necessario", ha spiegato. Sempre il nodo Ucraina è stato al centro del vertice Trump-Starmer, con il tycoon che ha detto: "Ho fermato sette guerre ma Putin mi ha davvero deluso", mentre il premier britannico ha spiegato di aver discusso su come "aumentare la pressione su Mosca". Il capo del Cremlino ha dichiarato che "oltre 700mila soldati russi sono dispiegati sul fronte in Ucraina", mentre Zelensky ha visitato i suoi soldati al fronte. Kiev: "Cinque morti in un raid russo sul Donetsk".