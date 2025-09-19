Logo Tgcom24
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 50 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, Trump: "Non è ancora il momento per una tregua, al momento giusto sarò duro" | Il Cremlino annuncia: "Oltre 700mila soldati russi al fronte"

Il presidente Usa: "Ho fermato sette guerre ma Putin mi ha davvero deluso". Kiev: "Cinque morti in un raid russo sul Donetsk"

di Redazione online
19 Set 2025 - 01:03

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.304. Donald Trump ha dichiarato che "non sembra che" sia ancora arrivato il momento per un cessate il fuoco in Ucraina. "Al momento giusto sarò duro, se sarà necessario", ha spiegato. Sempre il nodo Ucraina è stato al centro del vertice Trump-Starmer, con il tycoon che ha detto: "Ho fermato sette guerre ma Putin mi ha davvero deluso", mentre il premier britannico ha spiegato di aver discusso su come "aumentare la pressione su Mosca". Il capo del Cremlino ha dichiarato che "oltre 700mila soldati russi sono dispiegati sul fronte in Ucraina", mentre Zelensky ha visitato i suoi soldati al fronte. Kiev: "Cinque morti in un raid russo sul Donetsk".

Polonia, detriti di un drone russo colpiscono abitazione

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che "non sembra che" sia ancora arrivato il momento per un cessate il fuoco in Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, dopo avere affermato in conferenza stampa di essere rimasto "molto deluso" dall'approccio del presidente russo, Vladimir Putin. "Non mi sembra", ha detto, rispondendo a chi gli ha chiesto se sia "arrivato il momento per un cessate il fuoco" tra Mosca e Kiev. "Al momento giusto sarò duro, se sarà necessario", ha concluso. 

Sullo stesso tema