Ucraina, Mosca: "Le nostre truppe avanzano su tutti i fronti" | Papa Leone XIV: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra"

Polonia, detriti di un drone russo colpiscono abitazione
Zelensky: "I russi pianificano altre due offensive nel nostro Paese". Putin: "Centomila soldati nelle esercitazioni con la Bielorussia"di Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.303. "Le nostre truppe nella zona delle operazioni militari speciali stanno avanzando praticamente su tutti i fronti". Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore delle forze armate russe, il generale Valery Gerasimov. Intanto, secondo Papa Leone "la Nato non ha cominciato nessuna guerra, i polacchi sono preoccupati perché si sentono che il loro spazio è stato invaso, è una situazione molto tesa". Vladimir Putin ha riferito che 100mila soldati hanno partecipato alle esercitazioni congiunte russo-bielorusse "Zapad 2025" in 41 campi di addestramento. Per Volodymyr Zelensky "i russi pianificano altre due offensive contro Kiev". Il ministero della Difesa italiano ha specificato che "al momento non è giunta ancora alcuna richiesta ufficiale al dicastero e pertanto non è stata assunta alcuna decisione" sul presunto rafforzamento della presenza militare italiana sul Fianco Est, con la partecipazione all'operazione Sentinella dell'Est tramite l'invio di due ulteriori caccia Eurofighter.
"Le nostre truppe nella zona delle operazioni militari speciali stanno avanzando praticamente su tutti i fronti". Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore delle forze armate russe, il generale Valery Gerasimov, citato dalla Tass. "Le truppe avanzano nella città di Kupyansk e con successo in direzione di Krasnolimansk, dove la liberazione di Kirovsk è quasi completata", ha spiegato. Le truppe "sono entrate nel villaggio di Yampol, dove stanno conducendo operazioni di combattimento. Il nemico è stato completamente scacciato dalla foresta di Serebryanskoye". Unità d'assalto "stanno avanzando nel villaggio di Seversk. In direzione Aleksandro-Kalinovsky, si stanno combattendo nelle immediate vicinanze di Konstantinovka e le nostre unità sono entrate a Pleshcheyevka. La distruzione del nemico, bloccato a sud del bacino idrico di Kleban-Bykskoye, continua", ha proseguito Gerasimov, aggiungendo che le forze russe proseguono la loro offensiva "nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia".
