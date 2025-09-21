Violazione spazio aereo Estonia, Tallinn: i jet russi hanno ignorato i segnali dei piloti italiani | Media: Putin vuole l'escalation e crede che Trump non agirà

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.306. Sulla violazione dello spazio aereo estone da parte dei russi, Tallinn chiarisce che i piloti di Mosca hanno ignorato i segnali degli F-35 italiani intervenuti nella missione di pattugliamento aereo della Nato nel Baltico. L'Estonia ha inoltre respinto la smentita di Mosca, che ha negato di avere violato lo spazio aereo estone ieri con 3 suoi Mig-31. Le autorità estoni sottolineano che la violazione è confermata da radar e contatti visivi e suggeriscono che potrebbe trattarsi di una tattica per distogliere le risorse occidentali dall'Ucraina. Secondo quanto scrive Bloomberg, fonti del Cremlino sostengono che per Putin la strada migliore è l'escalation militare e il presidente russo riterrebbe che sia improbabile che Trump agirà per Kiev. Volodymyr Zelensky bacchetta gli alleati: "Basta perdere tempo". E annuncia un confronto con Donald Trump la prossima settimana a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il presidente ucraino aggiunge che discuterà delle garanzie di sicurezza in caso di un accordo di pace con la Russia, nonché delle sanzioni contro Mosca che il suo Paese chiede agli Stati Uniti.