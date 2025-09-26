Ucraina, Salvini: "Qualcuno in Europa ha bisogno di questo clima di tensione"

Il vicepremier e leader della Lega a "Mattino Cinque": "Abbassare i toni"
"È il momento di abbassare i toni, anche in politica, nel giornalismo" e da "parte dei ragazzi sulle barche a vela nel Mediterraneo", "ed è possibile che qualche paese" in Europa, "non l'Italia per fortuna", che si trova in difficoltà economiche continui insistere di entrare in guerra con la Russia".
Lo afferma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a "Mattino Cinque" in merito alle minacce della Russia nel caso aerei di Mosca che sconfinano vengano abbattuti.
"Quando qualcuno parla a Parigi o Bruxelles di eserciti, io dico diplomazia e dialogo" aggiunge. Salvini ha inoltre chiesto alla Flotilla in rotta per Gaza di "consegnare gli aiuti alla Chiesa e di evitare di cercare lo scontro con Israele".
