Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta: danni a tre imbarcazioni, Farnesina interviene a tutela degli italiani

"Quello che sta accadendo è senza precedenti e mette a rischio la vita di tutti noi – ha dichiarato Maria Elena Delia in un video postato su X –. Stiamo subendo attacchi con droni e bombe sonore, le comunicazioni sono state bloccate. Abbiamo avvisato la Farnesina e chi di competenza, ma continuiamo a navigare per raggiungere Gaza". Il messaggio della portavoce è stato condiviso da diverse ONG e attivisti coinvolti nella spedizione, che sottolineano come le azioni subite violino “ogni principio del diritto marittimo internazionale”. Il timore, secondo gli organizzatori, è che tali atti siano finalizzati a scoraggiare l'arrivo degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, dove la crisi umanitaria resta gravissima.