Global Sumud Flotilla, cos'è la flotta internazionale pronta a salpare per portare aiuti a Gaza

L'iniziativa ha avuto ampio sostegno da parte del mondo della cultura, dagli attori statunitensi Susan Sarandon e Mark Ruffalo a Zerocalcare, lo storico Alessandro Barbero, gli attori Alessandro Gassman e Claudio Santamaria, la cantante Fiorella Mannoia e molti altri. L'ondata di solidarietà ha permesso di raccogliere solo in Italia, come detto, oltre 300mila euro, che serviranno per coprire le spese organizzative di barche e carburante. "A Genova, grazie anche al supporto di Music for Peace, sono state raccolte 80 tonnellate di aiuti in 5 giorni, qualcosa di incredibile", ha detto Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza. Di questi aiuti si invieranno a Gaza una decina di tonnellate, la quantità massima che può essere caricata sulle imbarcazioni. Si tratta di farmaci e cibo, alimenti come ad esempio il miele, nutrienti e facili da assorbire per persone che stanno patendo la fame.