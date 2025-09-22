Manifestazioni e scontri, Salvini propone la cauzione preventiva: ma si può davvero fare?

Dopo le manifestazioni pro-Gaza del 22 settembre, degenerate in blocchi stradali, occupazioni e tensioni con le forze dell'ordine, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato una proposta destinata a sollevare un acceso dibattito politico e giuridico: "Impediremo che si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni. In caso di danni, pagheranno di tasca loro". Il leader della Lega ha parlato apertamente di "criminali, teppisti e delinquenti" in riferimento a chi ha assaltato stazioni e bloccato porti, sottolineando come "sono lavoratori anche gli italiani rimasti a piedi, e le decine di poliziotti feriti". Ma la proposta di una cauzione preventiva è compatibile con il diritto costituzionale a manifestare? E soprattutto: come potrebbe essere applicata concretamente?