Proteste per Gaza, guerriglia urbana alla Stazione Centrale di Milano: 10 fermati, 60 agenti feriti | Disordini a Roma, Bologna, Torino

Decine di migliaia di manifestanti in piazza in tutta Italia per lo sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza, proclamato dalle sigle sindacali di base. Caos a Milano: scontri con la polizia alla stazione Centrale, dove i manifestanti, con bandiere palestinesi, hanno distrutto la vetrata dell'entrata principale. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire lanciando lacrimogeni per disperdere i dimostranti. Oltre una decina i manifestanti fermati, mentre circa 60 esponenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti o collusi, dei quali 23 già portati in ospedale e certificati. Da Meloni a Schlein è unanime la condanna del mondo politico per le scene di guerriglia urbana nel capoluogo lombardo. Tensione anche nei pressi del consolato americano, dove è stata bruciata una bandiera Usa. Oltre cinquantamila le persone in piazza a Roma, secondo le prime stime. Porti fermi a Genova, Livorno e Marghera (Venezia). A Bologna un gruppo è entrato con fumogeni e bandiere sull'autostrada A14, interrompendo il traffico. Invasa anche la Firenze-Pisa-Livorno. Gruppi di manifestanti hanno bloccato gli ingressi a diverse università in tutto il Paese. Un centinaio di studenti tenta di occupare la Facoltà di Lettere della Sapienza.