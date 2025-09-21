Logo Tgcom24
Cronaca
DA MILANO A NAPOLI

Sciopero per Gaza, "Blocchiamo tutto": dai trasporti alle scuole, l'Italia si ferma

Manifestazioni di piazza in almeno 75 città, da Milano a Roma e Napoli. Ingenti le misure di sicurezza, soprattutto a protezione dei siti sensibili per Israele

21 Set 2025 - 18:39

Lo sciopero generale indetto per lunedì 22 settembre dai sindacati di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, rischia di fermare l'Italia. Saranno coinvolti diversi settori pubblici, dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale e alla sanità. Sono previste manifestazioni in almeno 75 città, a cominciare da Roma, Milano e Napoli. Appuntamenti che saranno seguiti con la massima attenzione da parte delle forze di polizia, che monitoreranno soprattutto siti e interessi di Israele. "Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore", recita lo slogan utilizzato dalle sigle Usb per annunciare il programma di eventi.

sciopero per gaza 

Sciopero per Gaza il 22 settembre, tutti i dettagli

Lo sciopero dei treni di lunedì 22 settembre

 Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero ha aderito il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria), ma a incrociare le braccia saranno anche i dipendenti di Italo e Trenord. Lo sciopero scatta dalla mezzanotte alle 23 di lunedì e potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Le fasce di garanzia sono previste dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L'astensione dal lavoro è stata proclamata anche da Cub, Sgb, Adl Varese, Usi-Cit per il trasporto merci su rotaia dalle 21 del 21 settembre alla stessa ora del giorno successivo.

Autostrade e porti

 Per le autostrade, 24 ore di stop dalle 22 del 21 settembre e anche per i porti per l'intera giornata. Previsti blocchi anche a Genova, Trieste, Ancona e Civitavecchia. Possibili problemi anche a Ravenna, dove nei giorni scorsi i lavoratori hanno bloccato due container destinati a Israele.

Lo sciopero del trasporto pubblico

 Lo sciopero nel trasporto pubblico locale e marittimo sarà sempre di 24 ore, ma con varie modalità.

Sciopero di bus e metro a Roma

 Per i bus a Roma, i primi disagi, secondo quanto comunicato dall'Atac, dovrebbero registrarsi già dalla serata di domenica sulle linee bus notturne, mentre lunedì il servizio sarà garantito nelle fasce di garanzia.

Sciopero di bus e metro a Milano

 A Milano, Atm comunica che il servizio delle linee potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Dalla mezzanotte aderiranno alle iniziative di protesta anche i taxi.

Lo sciopero dei vigili del fuoco

 Anche i vigili del fuoco hanno annunciato l'adesione con una protesta che sarà di quattro ore: dalle 9 alle 13.

Lo sciopero nella sanità e nella scuola

 Nel comparto sanità sono previste astensioni dal primo turno della mattina. In sciopero anche il personale docente scolastico e Ata del comparto Istruzione e Ricerca. Nella mobilitazione, indetta dalle sigle Confsai, Cisle e Conalpe, sono interessati gli insegnanti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Anche le associazioni studentesche hanno annunciato la loro presenza in piazza. Possibili sospensioni di lezioni, laboratori e attività sono previste poi nelle università.

Le manifestazioni per Gaza del 22 settembre

 Per quanto riguarda le manifestazioni, nella Capitale sono attese oltre ottomila persone. L'appuntamento è alle ore 11 in piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini, dove convergeranno in corteo gli studenti della Sapienza. A Milano, il corteo partirà alle 10 da Cadorna, mentre a Napoli sono due le manifestazioni previste: un corteo da piazza Garibaldi la mattina e uno dall'ex base Nato di Bagnoli nel pomeriggio. Sit-in ed eventi previsti, inoltre, in decine di città tra cui Torino, Firenze, Ancona, Bari e Palermo. A Bologna, indette varie manifestazioni che hanno spinto la Questura a mettere in campo un piano di sicurezza, con circa 200 agenti e controlli rafforzati.

gaza
sciopero

