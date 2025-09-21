Sciopero per Gaza, "Blocchiamo tutto": dai trasporti alle scuole, l'Italia si ferma

Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero ha aderito il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria), ma a incrociare le braccia saranno anche i dipendenti di Italo e Trenord. Lo sciopero scatta dalla mezzanotte alle 23 di lunedì e potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Le fasce di garanzia sono previste dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L'astensione dal lavoro è stata proclamata anche da Cub, Sgb, Adl Varese, Usi-Cit per il trasporto merci su rotaia dalle 21 del 21 settembre alla stessa ora del giorno successivo.